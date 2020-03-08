Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

170 yıllık mezarlığı kazmışlar! İnsan kemikleri çıktı…

İzmir'in Karaburun ilçesinde yeni meydan projesi kapsamında yapılan kazılarda insan kemikleri ortaya çıktı. 170 yıllık mezarlığın tespit edildiği bölgedeki kazı çalışmaları valilik kararıyla durduruldu. Mezarlığın ortaya çıktığı mahallenin sakinleri "O kabirlere çok azap verdik. Artık onlara dualarımızı göndereceğiz" dedi.

10:27 -
Haberler Gündem
170 yıllık mezarlığı kazmışlar! İnsan kemikleri çıktı…

Geçen yaz İzmir‘in Karaburun ilçesinde bağlı Eğlenhoca Mahallesi‘ne yeni meydan yapılması çalışmalar başlatıldı. Kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte meydan olarak düzenlenecek yerin mezarlık olduğu ortaya çıktı.

Kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte meydan yapılacak bölgenin mezarlık olduğu ortaya çıktı. (FOTO: DHA)

Kazı sonrası insan kemikleri ve üzerinde Osmanlıca yazılı mezar taşları bulundu. Mezarlığın yaklaşık 170 yıllık olduğu tahmin edilirken, vatandaşların şikayeti üzerine İzmir Valiliği devreye girdi ve proje durduruldu.

Projenin durdurulmasıyla birlikte meydan yapılacak olan alan şantiye olarak kaldı. (FOTO: DHA)

Eğlenhoca Mahallesi sakinlerinden Hayrettin Akıncı, çıkan kemiklerin bir kısmının hafriyatla birlikte gittiğini iddia ederek, “Keşke bu hassasiyeti en başında yakalamış olsalardı. Mühür bizde diyerek durumu bu noktaya getirdiler. O kabirlere çok azap verdik. Artık onlara dualarımızı göndereceğiz” dedi. (DHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more