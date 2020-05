18 Mart On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları…

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Biletlerini alarak çekiliş saatini bekleyenler bu hafta hangi şanslı rakamların çıkacağını merak ediyor. 22 rakam arasından şanslı 10 rakamı doğru tahmin edenlerin kazandığı büyük ödül için çekiliş saat 21.15’te yapılacak. On Numara’nın çekiliş sonuçlarını sorgulama sayfasını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 18 Mayıs Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara’nın 928. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. On Numara sonuçları saat 21.30 sıralarında netleşmiş olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde paylaşacağız.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.