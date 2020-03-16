18 Mart törenlerinde ikinci iptal!

Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek program Corona virüsü önlemleri çerçevesinde iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde Anma Komitesi tarafından açıklanan ilk kararda stadyumdaki program ve etkinlikler iptal edilmişti.

“ÇELENK SUNMA TÖRENİ HARİÇ DİĞER TÜM ETKİNLİKLER İPTAL”

İl Anma Komitesi tarafından alınan kararda, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıl Dönümü Törenleri kapsamında 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni hariç, İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde ise anma komitesi tarafından açıklanan ilk kararda stadyumdaki program ve etkinlikler iptal edilmişti.