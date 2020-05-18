18 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? 18 Mayıs hangi işletmeler açık?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması var. 16 Mayıs 00.00 ile başlayan yasak, 19 Mayıs 23.59 ile son bulacak. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bulunduğu 18 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Tüm bilgiler haberimizde…

18 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Bilindiği gibi Türkiye'de dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Yani 19 Mayıs Salı resmi tatil olacak. Ancak, sokağa çıkma yasağının olduğu 18 Mayıs Pazartesi resmi tatil kabul edilmeyecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

İçişleri Bakanlığı, dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınladı.

İşte sokağa çıkma yasağı boyunca hizmet verecek yerler;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mayıs saat 24.00 itibariyle başlayacak ve 19 Mayıs Salı günü saat 24.00 itibarıyla sona erecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edecektir.

16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacaktır.

Kısıtlamanın olduğu Pazartesi ve Salı günleri ise; market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecektir. Bu günlerde vatandaşlarımız, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecektir.

15 Mayıs saat 24.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00'a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri koronavirüs ile mücadele kapsamında son derece önemlidir.

Bu kapsamda özellikle 15 Mayıs 15.00 ile 24.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler sıkılaştırılacaktır.

Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu vb. işyerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM'lerde 10m²'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır.

Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.