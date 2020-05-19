18 milyar lira harcandı! Ilısu’nun ilk türbini devreye giriyor

Kesin projesi 1982 yılında hazırlanan temeli 2008 yılında atılan Mardin’deki Ilısu Barajı’nın birinci tribünü devreye alınıyor. Tribünün devreye alınmasıyla barajdaki enerji santralı elektrik üretimi başlamış olacak.

Atatürk ve Keban’dan sonra Türkiye’nin üçüncü büyük depolama hacmine sahip barajı için şimdiye kadar 18 milyar lira harcandı. Baraj ve santral, her biri 200 megawatt gücünde 6 tribünden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni’ne video konferans yöntemiyle katılıyor.

ERDOĞAN: YIL SONUNDA TAM KAPASİTE FAALİYETE GEÇECEK

Erdoğan sözlerine “Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri ile başladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

* Yapımına başladığımız 2008’den beri krediden inşaasına her aşamasında pek çok engel ile karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

* Bu tesisten faydalanacak şehirlerimiz için bugün bayram günüdür. 18 yıldır laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor. Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir.

* İlk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Ilısu Barajı yıl sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek.

GAP’IN EN ÖNEMLİ UNSURU

* Ilısu'nun maliyeti yeniden yerleşim, tarihi varlıkların korunması ve inşaatı 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşaatı konusunda en çok istismar edilen tüm tarihi varlıklar özenle korunmuştur. Bu tür çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştı.

* Tesisin ekonomiye yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelden yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp olan Dicle Nehri'ne taktığımız nadide gerdanlık GAP projesine en önemli unsurlarından biridir.

PAKDEMİRLİ: İMAN İŞİ

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “48 yılda yapılan barajın iki katı son 18 yılda yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki hizmet imkan işi değil iman işidir” dedi.

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