18 Şubat altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliyor mu?

Çin’in Wuhan kentinden başlayan corona virüsü salgınının ekonomik etkileri altın fiyatlarına da yansıyor.Virüs salgını altın fiyatlarının yükselişinin ana etkenlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki çeyrek ve gram altında fiyatlarında son durum ne?

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 503,33 Lira

Yarım altın: 1.006,82 Lira

Gram altın: 308,79 Lira

Cumhuriyet altını: 2.068,00 Lira

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Covid-19 endişelerine karşın küresel piyasalar genel olarak yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Örgütü´nün son yaptığı açıklamaya göre Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 1,770´e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı da 70,548´e çıktı.