18 yaş altı izin günleri ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirler devam ediyor. 1 Haziran itibariyle kafeler, restoranlar ve AVM'ler açıldı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları iptal edildi. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 18 yaş altında bulunan vatandaşlar, haftanın iki günü belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izni…

18 YAŞ ALTI İZİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.