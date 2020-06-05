18 yaş altı izin günleri ve saatleri neler? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?

Türkiye'de, 1 Haziran itibariyle bazı normalleşme adımları hayata geçti. Kafeler ve restoranlar tekrardan açıldı ve seyahat yasağı sonlandırıldı. Ancak, virüsün yayılmasında etkili olan 18 yaş altı ve corona virüsünden en çok etkilenen 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu vatandaşlar belirli gün ve belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

18 YAŞ ALTI İZİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.