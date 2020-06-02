18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri…

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili birçok önemli adım atıldı. Ancak, 65 yaş üstü ve 18 yaş altında bulunan kimselerin sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altında bulunan vatandaşlar, belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor. İşte 18 yaş altında bulunan kimselerin sokağa çıkma izin günleri…

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

0-18 yaş arasındaki vatandaşlar, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 0-18 yaş altında bulunan kimseler, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.