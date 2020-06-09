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18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri ve saatleri…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağı devam eden yaş gruplarından biri de 18 yaş altındaki gençler ve çocuklar. Uzmanların, corona virüsünün yayılmasında etkili olduğunu düşündüğü 18 yaş altındaki kimselerin, yaklaşık iki aydır sokağa çıkması yasaklanmış durumda. 65 yaş üstünde olduğu gibi 18 yaş altındaki gençler de haftanın belirli gün ve saatlerinde sokağa çıkabiliyor. Peki, 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izin günleri ve saatleri…

08:37 -
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18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri ve saatleri…

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili birçok normalleşme adımı hayata geçirilmiş durumda. Uzun süredir kapalı olan kafeler ve restoranlar açıldı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları iptal edildi. Bazı büyükşehirlerde uygulanan seyahat yasağı da kaldırıldı. Ancak, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması hala yasak. Bu vatandaşlar, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN GÜNLERİ

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Çarşamba Corona Cuma Türkiye
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