18 yaş altı sokağa çıkma izni bugün mü? 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

15 ilde iki gün süren sokağa çıkma yasağı Pazar gecesi itibariyle sona erdi. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar doğrultusunda, corona virüsü verilerinin azalmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı vatandaşların yaş sınırı da 18’e düşürüldü. 18 yaş altı gençler belirli gün ve saatlerde, belirli şartla kapsamında sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Bugün 18 yaş altı vatandaşlar belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

GENELGE İLE BELİRLENDİ

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.