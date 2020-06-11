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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 18 yaş altı vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle 18 yaş altında bulunan çocuk ve gençlerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Son yapılan kabine toplantısı ile birlikte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonlandırıldı. Peki, 18 yaş altı çocuklar ve gençler nasıl seyahat yapabilecek? İşte ayrıntılar…

14:40 -
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 18 yaş altı vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek

Corona virüsü sebebiyle yaklaşık üç aydır 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kimselerin tüm yurt genelinde sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak, hayata geçirilen normalleşme adımları sonrasında, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili de yeni kararlar alındı. İşte 18 yaş altında bulunan çocuk ve gençleri yakından ilgilendiren haberin detayları…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan; “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.” dedi. Alınan bu karar ile birlikte, 18 yaş altında bulunan çocuklar ve gençler, aileleri nezaretinde şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle yaklaşık iki ay süren şehirler arası ulaşım yasağı, 1 Haziran’da sonlandırılmıştı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN SAATLER BELİRLENDİ

Yapılan kabine toplantısında, 18 yaş altı yasağı ile birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da değişti. Daha önceleri sadece Pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üstündeki vatandaşlar, artık her gün 10.00-22.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

 

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