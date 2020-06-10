18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar ve gençler şehirler arası yolculuk yapabilir mi?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları kademeli olarak hayata geçmeye devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan süreç, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni bir boyut kazandı. Yaklaşık üç aydır devam eden 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının tümden kaldırılmasına karar verildi. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son bilgiler…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan; “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.” dedi. Alınan bu karar ile birlikte, 18 yaş altında bulunan çocuklar ve gençler, aileleri nezaretinde şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle yaklaşık iki ay süren şehirler arası ulaşım yasağı, 1 Haziran'da sonlandırılmıştı.