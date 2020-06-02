18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda alınan karar doğrultusunda Türkiye’de corona virüsü sebebiyle virüsün yayılmasında etkili olan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Son karar ile birlikte ise yaş sınırı 18’e indirildi. Peki 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte sokağa çıkma izni tarihleri…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

GENELGE İLE BELİRLENDİ

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.