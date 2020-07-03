18 yıllık gizem çözülüyor! Kaybolduğu çiftlik evindeki kazıda ortaya çıktı

Tarsus’ta, çadırda yaşayan ve besicilik yaparak geçimini sağlayan ailenin 6 çocuğundan biri olan Döndü Karaçoban, 18 yıl önce 16 yaşındayken ortadan kayboldu.

Kendi imkanları ile kızlarını arayan aile, polise kayıp ilanı verdi. Anne Emine Karaçoban, kızından 2002 yılından bu yana haber alamadıkları için eşi Mehmet Karaçoban’ın üzüntüden hastalığa yakalanarak, yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kızının fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Emine Karaçoban, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve kızlarının kaçırıldığını ileri sürdü.

ÇİFTLİK EVİNDE KAZI

Karaçoban’ın iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban’ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi’ndeki A.G’ye ait çiftlik evinde kazıyla arama yapıldı.

İş makinesiyle yaptırılan kazıda 6 kemik parçası bulundu. Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumu’na gönderildi. (DHA)