18 yıllık iktidarın 18 yılında da gündemdeki isim: Bülent Arınç

AKP 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara geldi. Bu süreç içerisinde partinin birinci adamı hiç değişmezken etrafındaki kadrolar yıllar içerisinde yenilendi. Türkiye'nin siyaseten gittiği yöne göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kadrolar sürekli olarak değişti.

Fakat bir isim var ki neredeyse her dönemde Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde oldu. Aralarındaki bazı fikir ayrılıkları kameralar önüne kadar yansısa da eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç her dönem siyasetin içinde aktif olarak rol aldı.

Arınç dün akşam Habertürk canlı yayına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi kimliği ile katılarak AKP'nin yargı konusundaki genel politikalarının oldukça aksi bir yönde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi “Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” dedi.

İşte son yıllara damga vuran polemikleri ve çıkışlarıyla Bülent Arınç'ın siyaset hayatında öne çıkan bazı olaylar ve beyanatları…

28 Mayıs 2011: ONLAR İKTİDARA GELİNCE PORNO SİTELERİNİ SERBEST BIRAKABİLİRLER

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Türkiye'de internete getirilmesi planlanan yeni denetimler konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Dönemin TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in yeni internet yasasını eleştirmesi üzerine Arınç, “Sayın Boyner'in de çocukları var. Boyner ya da öyle düşünenler iktidara gelirse, porno sitelerini serbest bırakabilirler” diye konuşunca, Boyner de, bireysel özgürlükleri pornoyla bağdaştırmasının Arınç'ın ‘sağlıksız düşünce yapısını' ortaya çıkardığını söylemişti. Boyner, “Beni ve çocuklarımı gündeme getirerek elde etmek istediği siyasi rantı ayıplıyorum” demişti.

9 Haziran 2011: KURBAN OLDUĞUM ALLAH VERDİKÇE VERİYOR

Danıştay'ın yeni başkanı Hüseyin Hüsnü Karakullukçu'nun da tıpkı Yargıtay'ın yeni başkanı Nazım Kaynak gibi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Ankara Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşı olması dikkat çekmişti.

Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak için “Benim güzel arkadaşım çok mutlu oldum” yorumunda bulunan Bülent Arınç’a yeni Danıştay Başkanı'yla ilgili düşünceleri de sorulmuştu.

Önce “Şimdi bir şey söylerim birileri üzülür” diyen Arınç, daha sonra “Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor” diye cevap vermişti.

2 Mayıs 2013: BEHZAT Ç'YE; SIK SIK KADEHE ELİNİ SÜRÜYOR

RTÜK'ten de sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Behzat Ç dizisinde içki içilmesini eleştirerek, “Çok meşhur birisinin, adeta o dizilerde insanın nefes almadan seyrettiği birilerinin sık sık kadehe elini sürmesi, şişeyle arkadaş olması, acaba o karakterin o dizide yaptığı rolle mi ilgilidir yoksa gizli sponsorların cebine doldurdukları parayla 'Bizim reklamımızı yap' demesiyle mi ilgilidir?” ifadelerini kullanmıştı.

28 Temmuz 2014: KADIN HERKESİN İÇİNDE KAHKAHA ATMAYACAK

Arınç, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşmuştu. Arınç'ın burada yaptığı açıklama dünyada gündem olmuştu. Başbakan Yardımcısı Arınç “İffet sadece bir isim değil kadın için de bir süstür iffet, erkek için de bir süstür. İffetli olacak erkek de olacak, zampara olmayacak eşine bağlı olacak, çocuklarını sevecek” demişti. Arınç, “Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak” diye konuşmuştu.

Bunun üzerinde dünyanın önde gelen yayın organları açıklamayı haber yaptı. #direnkahkaha etiketiyle sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen paylaşımlar yapıldı.

6 Mart 2015: CUMHURBAŞKANI BELKİ DE YOL GÖSTERİCİ OLARAK KALMALI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından defalarca hedef gösterilen Merkez Bankası'na ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ya Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'tan destek gelmişti. Arınç, “Merkez Bankası’nı tehdit etmek doğru değildi. Cumhurbaşkanı belki sadece yol göstermekle kalmalı” demişti.

NTV'nin canlı yayınında konuşan Arınç, “Merkez Bankası’nı tehdit etmek doğru değildi. Bu noktadan sonra bir şey yapmamak gerekir. Merkez Bankası'na artık bu noktadan sonra bir şey söylenmemesi gerekir. Görevlerini yapıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

23 Mart 2015: GÖKÇEK’E: ANKARA’YI PARSEL PARSEL SATMIŞTIR

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisini istifaya davet eden tweet'lerine çok sert yanıt vermişti. Arınç, “Gökçek benimle ilgili tweet'ler atmış, ‘İstifa et, gereğini Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız yapsın' demiş. Öncelikle şunu söyleyeyim terbiyesizce bir açıklamadır” dedi. Arınç’ın sözlerine Gökçek de çok sert cevap vermiş ve ”Seni dava edeceğim. Hesabını mahkemede vereceksin” ifadelerini kullanmıştı.

Arınç daha sonra Türkiye siyasetine parsel parsel sözlerini de kazandıracağı açıklamasına şöyle devam etmişti:

Bu Paralel Yapı sahtekarlıkları ortaya çıktıktan sonra ben hükümetin yanındayım, Cumhurbaşkanımızın yanındayım, ben buyum her şeyimle ortadayım. Olimpiyatlara giden benim, ben bunları gizlemiyorum. Ama Gökçek bunların daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okullar yaptırmıştır.

DAMADI İLE GÜNDEME GELDİ Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Biz onu istinafa götürdük, kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı” ifadelerini kullanmıştı.

31 Ekim 2019: KHK’LILARI GÖRÜNCE YERİN DİBİNE GEÇİYORUM

Bülent Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK’ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” demişti.

“Bu felaketi yaşayan insanlara acıdığını ve onlara merhamet ettiğini” söyleyen Arınç, “Onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum” demişti.

7 Kasım 2020: BU EKONOMİK SIKINTIYI HEPİMİZ GÖRÜYORUZ

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ‘ekonomide sıkıntı yok’ sözlerini eleştirdi. Arınç, “Hepimiz elimizde tutuyormuş gibi görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı. Önemli olan sıkıntının varlığını inkâr etmek değil, kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır” dedi. Bu açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasını Instagram'dan duyurmuştu.