180 kişinin yaşadığı sitenin elektriği kesilince ortalık karıştı!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik mahallesindeki 110 konutun bulunduğu ve halen 40 dairede 180 kişinin yaşadığı bir sitenin elektriği bugün öğle saatlerinde gelen AYDEM (Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.) işçileri tarafından kesilmek istendi. Gergin anlar yaşandı. Olaya jandarma güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.

TRAFONUN ÖNÜNE YATTILAR

Elektriğin yaklaşık 90 bin TL olan sitenin borcu nedeniyle kesileceğini öğrenen vatandaşlar trafonun önüne yatarak işçileri yaklaştırmadı. Tartışma ve arbadenin çıkması üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.

Trafonun önünde uzaklaşmak istemeyen Gülcan K. isimli kadın kollarından tutulup bölgeden uzaklaştırıldı, diğer site sakinleri de müdahale etmekten vaz geçti ancak sert tartışmalar devam etti. AYDEM işçileri elektriği kesti.

“SALGIN GÜNLERİNİN ORTASINDA ELEKTRİKSİZ VE SUSUZ KALDIK”

Site sakinleri adına açıklama yapan emekli hemşire Aynur Ç., şöyle konuştu:

* Geçtiğimiz haziran ayında yönetim değişti, yeni gelen yönetici bizlerden aidat ve elektrik paralarını toplamasına rağmen yatırmadı. Yatırmayınca borç birikti. Geçen hafta aramızda para toplayıp 14 bin TL’sini yatırdık.

* Böyle salgın döneminde gelip vatandaşın elektriği kesilir mi, yöneticinin yaptığı suç vatandaşa ödetilir mi, corona virüsü salgını geçtikten sonra zaten bunlar ödenir, şu anda sitede elektriğin kesilmesi nedeniyle hem elektik, hem su, hem iletişim hatlarımız gitti, asıl şimdi biz salgın hastalık ile karşı karşıya bırakıldık.

* Bu yönetici hakkında da jandarmaya suç duyurusunda bulunduk, şimdi toplanıp Milas kaymakamına gidip yardım isteyeceğiz, AYDEM bu salgın günlerinde çok daha anlayışlı olabilirdi, şu dönemde 40 aile elektriksiz ve susuz nasıl yaşar.

OLAYLAR BÜYÜYÜNCE SİTEDEN AYRILDI

Olayların büyümesinin ardından siteden ayrılarak jandarmaya gidip kendisi hakkında suçlamalarda bulunan kişilerden şikayetçi olduğunu belirten site yöneticisi “Bugün şikayet edenlerin büyük bölümü on aydır elektrik parası ve aidat ödemeyen kişiler. Ben de onlardan şikayetçi olmak için şimdi jandarmaya geldim. Konu davalık olduğu için daha fazla konuşamam, gerekirse sonra açıklama yaparım” dedi.

Site yöneticisi daha sonra haberi yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Milas jandarması olayla ilgili soruşturma başlattı, site sakinlerinin ve yöneticisinin ifadesinin alınması için Milas Jandarma Karakolu'na götürdü.