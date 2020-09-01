1831 personelle terörist avı! Bu sabah başladı…

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve Mardin kırsalında barındığı tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Yıldırım-8 Savur Operasyonu‘nun başlatıldığını duyurdu. Operasyona; Mardin-Diyarbakır-Batman il jandarma komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1831 personel görev görev aldı.

38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildi. 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildi. Çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.