19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

Altı bilenin çıkmadığı akşamda 90 rakamın içinden çekilen 6 numaranın beşini bilen toplam üç kişi 113 bin 826 liranın sahibi oldu.

19 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam canlı olarak düzenlenen 34. çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 29-45-52-81-82-86 joker 26





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.