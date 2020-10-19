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19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı sayılar…

On Numara'nın bu akşamki çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte 22 rakam arasından şanslı 10 rakamı bilen 2 kişi kişi başı 198 bin 856 liralık ödülün sahibi oldu. İşte 19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

Güncellenme: 20:51, 19/10/2020
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19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı sayılar…

Milli Piyango’nun haftada iki kez düzenlediği On Numara çekilişinde gecenin şanslı rakamları dakikalar önce açıklandı. Büyük ödülün 397 bin 712 TL olarak duyurulduğu On Numara’da bilet alan iki talihli büyük ödülün sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara’nın 13. çekiliş sonuçlarında şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 2-6-8-10-18-20-22-24-30-35-36-37-48-52-53-55-56-60-64-70-71-80

BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI

On Numara’nın bu akşamki çekilişinden dakikalar önce büyük ikramiye miktarı da açıklandı. On Numara’da bu akşam büyük ödül 397 bin 712 TL olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanmaktadır.

Milli Piyango on numara
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