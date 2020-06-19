19 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango’da büyük ödülü kazanan rakamlar…

Milli Piyango sonuçları belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılan Milli Piyango çekilişinin bugünkü sonuçları açıklandı. Milli Piyango’da 3 milyon TL’lik büyük ikramiye ile 100 bin TL’lik ikinci büyük ikramiyenin hangi rakamlara çıktığını ve amorti bilgileri haberimizden görebilirsiniz. İşte 19 Haziran 2020 Milli Piyango sonuçları…

19 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen 19 Haziran 2020 tarihli Milli Piyango oyununda 3 milyon TL’lik büyük ödül çekiliş sonuçları şu şekilde; 2-4-3-5-5-1

100 BİN TL ÖDÜLLÜ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YÜKLENİYOR…