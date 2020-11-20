19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu

100 bin lira kazanan bilet numarası ise “630673” olurken, amorti numaraları ise “1” ve “6” olarak belirlendi.

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

397043

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

630673

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

024829 065927 065950 069381 181718 184883 208977 311454 341582 350424 394955 453152 490347 530109 548070 563875 602321 624098 667745 678948

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

008133 019886 064615 068467 076237 099714 101633 107943 111972 115816 167883 176082 193091 206479 240342 249427 274750 288558 296082 317494 336903 340685 366946 378004 381282 387185 390056 405112 415410 447000 459735 466921 475671 501239 526884 537033 557918 558899 563764 584129 597104 605832 616723 629535 639997 647604 656898 665265 679924 695294

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

00207 03240 03264 06768 10497 11371 12202 13573 14384 14863 16212 19453 22776 24932 27571 29404 29567 32204 40627 40826 44476 46188 50382 53747 55411 56089 57185 63337 69899 72189 73226 77990 80497 86133 86260 92255 94395 97843 98630 99496

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

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19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI