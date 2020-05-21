19 Mayıs için skandal ifadeler kullanan doktor özür diledi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde onkoloji uzmanı olarak görev yapan aynı zamanda Çaykara Dernekpazarı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Dr. Ahmet Yaşar Zengin, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ve kutlayanlara yönelik, “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” diye yazdı.

“YANLIŞ ANLAŞILDIM”

Herkesimden insanın ve siyasilerin tepkisini çeken Zengin, tepkiler sonrası yazılı açıklama yaptı. Açıklamasından Dr. Zengin, şu ifadeleri kullandı;

*Benim ülkemin milli ve manevi değerleriyle hayatımın hiç bir safhasında sorunum olmadığı gibi Milli Mücadele ruhu kahramanları, başta Atatürk olmak üzere Milli Mücadelede emeği geçmiş tüm mümtaz şahsiyetlerle hiçbir düşünsel sorunum olmamıştır.

*İlgili mesajda (Buna derken) 19 Mayıs gibi milli bir günde ergenlik çağındaki kız çocuklarının kıyafetlerini tasvip etmediğimdir.

*Her ne kadar yanlış anlaşıldımsa dahi Trabzon halkından, Çaykaralı hemşehrilerimden ve cennet yurdumun insanlarından özür diliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Herkese saygılarımla.

Dr. Ahmet Yaşar Zengin 19 Mayıs’la ilgili sözleri büyük tepki toplamış ve hakkında siyasi partiler ile vatandaşlar suç duyurusunda bulunmuştu.