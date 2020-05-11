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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

İki gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gözler gelecek haftaya çevrildi. Normalleşme sürecenin ilk haftası yaşanırken 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı merak ediliyor. 19 Mayıs'ın hafta içi bir güne gelmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün sürebilir. İşte detaylar...

08:42 -
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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Normal hayata dönüşün ilk adımları bu hafta berber ve AVM’lerin açılmasıyla başlıyor. Pazar gecesi 00:00 itibariyle sona eren yasak için bu hafta da 19 Mayıs için de uygulanacak mı merak ediliyor. 19 Mayıs tarihinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta 16, 17 , 18, 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olabilir.

19 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs 2020'de tarihi ve haftsonu günlerini kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 19 Mayıs’la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 4 güne uzatılmasının da konuşulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağının süresi belli olacak.

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