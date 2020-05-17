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19 Mayıs’taki tarihi uçuşa 2.5 milyon yolcu…

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti alan 2.5 milyon kişi sanal uçuş için yerini ayırttı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihi Yolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık. Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var" dedi.

20:19 -
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19 Mayıs’taki tarihi uçuşa 2.5 milyon yolcu…

Türk Hava Yolları Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'a 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda tarihi uçuş gerçekleştirecek. Bu tarihi uçuşa sanal olarak katılmak isteyen vatandaşlar biletlerini alarak yerlerini ayırtmaya devam ediyor.

Milyonlarca yolcu “Tarihi yolculuk hatıra bileti” alarak şimdiden yerini ayırttı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2.5 milyon kişinin hatıra bileti aldığını belirtti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarihi Yolculuk’ta 2.5 milyon yolcuyu aştık. Bu uçakta tüm Türkiye’ye yer var. Siz de http://tarihiyolculuk.com’dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs’ı hep birlikte kutlayalım” ifadelerini kullandı. (İHA)

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