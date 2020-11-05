20 yıl önceki cinayetin sırrı çözüldü: Yakınları gözaltında

Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde yaşanan olayda, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde ölü olarak bulunmuştu. Vücudunda 13 bıçak darbesi olan ve başında çekiçle vurulduğu belirlenen katilin, 6'ncı sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş'ın boğazını ve parmağını kesmeye çalıştığı belirlenmişti.

SAÇ TELLERİ UMUT OLMUŞTU

Polis ekiplerince o dönem yapılan çalışmalarda, küçük kızın öldürüldüğü odada, bazı delillere ulaşılmıştı. Polis ekipleri, elde edilen deliler arasındaki saç tellerinden katile ulaşmayı hedefliyordu. Ancak kıl köklerinin olmaması sebebiyle DNA sonucundan bir veri elde edilemeyince de umutlar tükenmişti.

DOSYA RAFTAN İNDİRİLDİ

İstanbul Asayiş Polisi, medyada sık sık yer alan o cinayetle ilgili dosyayı raftan indirdi. Deliller yeniden incelendi. Araştırmalarda şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler arasında Çinkitaş'ın birince dereceden yakınları olduğu öğrenildi. Cinayetin bıçaktaki DNA izinden çözüldüğü belirtildi.