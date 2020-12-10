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190 inşaat işçisi yemekten zehirlendi, 2 kişi gözaltında

İstanbul Maltepe ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 190 işçi yemekten zehirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasının yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P., gözaltına alındı. 

Güncellenme: 11:50, 10/12/2020
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190 inşaat işçisi yemekten zehirlendi, 2 kişi gözaltında

Maltepe ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P. gözaltına alındı.

190 işçinin zehirlenmesine neden olan yemek firmasının yetkilisi E.A. ile gıda mühendisi S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 2 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. (İHA)

Beykoz istanbul