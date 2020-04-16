Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2 ay sonra yeniden ortaya çıktı! 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever 2 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Gizemli hayırsever bu sefer 114 kişinin toplam 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi.

17:46 -
Haberler Gündem
2 ay sonra yeniden ortaya çıktı! 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi

Bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.

Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevindi.

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek şöyle konuştu:

* 2019 yılından borcu olanlar vardı.

* Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu.

* Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler.

* İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır.

Mahalle sakinleri ise şu ifadeleri kullandı:

* Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun.

* Bu zamanda sayıları azaldı.

* Bu olayları görmek gerçekten çok güzel.

* Herkesin örnek alması gerekiyor. İHA

İLGİLİ HABERGizli hayırseverden 5 bin ekmek bağışıGizli hayırseverden 5 bin ekmek bağışı
Çorum Mersin
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more