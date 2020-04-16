2 ay sonra yeniden ortaya çıktı! 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi

Bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.

Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevindi.

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek şöyle konuştu:

* 2019 yılından borcu olanlar vardı.

* Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu.

* Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler.

* İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır.

Mahalle sakinleri ise şu ifadeleri kullandı:

* Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun.

* Bu zamanda sayıları azaldı.

* Bu olayları görmek gerçekten çok güzel.

* Herkesin örnek alması gerekiyor. İHA