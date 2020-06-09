2 bin 500 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınanların birinde corona çıktı!

31 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Erman Özcan açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Şehidin cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Orhangazi Şehitlik Mezarlığı’na defnedilmişti. Çıkan olaylarda Mahmut Ortaç (26) ve Rüstem Ortaç (24) isimli iki kardeş de hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklanırken 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

2 BİN 500 POLİSLE OPERASYON YAPILDI

Yaşanan olayların ardından bölgeye Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dev bir narkotik operasyonu düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği Şehit Erman Özcan ismi verilen drone destekli uyuşturucu operasyonuna Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narko timler, narkotik dedektör köpeği Fırtına, terörle mücadele operasyon ekibi, özel harekat, kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele şube, yunus timleri, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinden oluşan 2 bin 500 polis katıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN TEST SONUCU POZİTİF

Merkez Yıldırım İlçesinde bulunan Hacivat Mahallesinde, yapılan operasyonda 50 kişi daha gözaltına alındı, 788 şahsın sorgusu yapıldı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerinde yapılan aramalarda ise 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet uyuşturucu hap, 300 gram toz esrar, 270 yeşil adet uyuşturucu ihtiva eden hap, 230 gram sentetik bonzai, 121 kök Hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin corona virüsü testi sonucu da pozitif çıkınca alarm verildi.

50’YE YAKIN EMNİYET MENSUBU KARANTİNAYA ALINDI

Gözaltına alınan zanlılar tek tek sağlık kontrolünden geçirildikleri sırada bir kişinin yüksek ateşi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsa yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıkınca emniyet genelinde corona alarmı verildi.

Testi pozitif çıkan şüpheli şahıs ile yakın temasta bulunan 50’ye yakın emniyet mensubu yapılan testlerin ardından karantinaya alındı.

Filyasyon ekiplerinin çalışması doğrultusunda virüsün bulaşabileceği personelin tek tek tespit edilerek karantinaya alınacağı öğrenildi. İHA