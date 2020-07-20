2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 674 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten ceza kesti.

Ekiplerin ayrıca 221 iş yerinde yaptığı uygulamada ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada, son üç günde en çok vaka görülen 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Diyarbakır olduğunu duyurmuştu. İHA