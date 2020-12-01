2 bin yaşındaki ‘gladyatör’ köy evinden çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.’ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.

Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin, M.S. 1’inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen gladyatör rölyefi ve aynı döneme ait sütun tamburu parçası olduğu belirlendi.

Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya’da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu kaydedildi. Evde ayrıca üç ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Rölyef ve tambur Troya Müzesi’ne teslim edildi. (DHA)