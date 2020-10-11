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2 günlük toplantıya 483 bin lira ödediler

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN)İLKSAN Temsilciler Kurulu Toplantısı için Ankara’da MEB’in toplantı salonları yerine Antalya’da lüks bir otel tercih edildi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:50 -
Haberler Gündem
2 günlük toplantıya 483 bin lira ödediler

Adı bir zamanlar yolsuzluklarla anılan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), bu kez de süper lüks toplantısıyla gündeme geldi. İLKSAN'ın 4'üncü Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı, 14 Ağustos'la 16 Ağustos arasında yapıldı. Ancak toplantı, Ankara'da MEB'e bağlı birçok toplantı salonu olmasına rağmen Antalya Belek'teki süper lüks 5 yıldızlı otelde gerçekleştirildi.

İLKSAN'ın toplantısı Belek'te lüks bir otelde gerçekleştirildi. Temsilciler Kurulu Toplantısı 2 gün sürdü.

‘Pazarlık usulü' ile yapılan 2 günlük toplantının faturası 483 bin lira oldu. 14 Ağustos'ta başlayacak program için sadece bir gün öncesi bir firmayla sözleşme imzalandı. Toplantıya yöneticilerin ve birçok üyenin aileleriyle birlikte katıldığı öğrenildi.

Ankara Antalya meb Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık
Son güncelleme: 06:40 11.10.2020
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