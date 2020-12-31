2 itfaiyecinin katili ithal yangın merdiveni çıktı!

İstanbul Kadıköy İtfaiye Grup Amirliği'nde geçen 9 Mayıs'ta sabah tatbikatında itfaiye aracının merdiveni kırılmış, sepette bulunan Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal adlı itfaiyeciler 68 metre yüksekten düşüp ölmüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında dört kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi. Heyet raporunu tamamladı. Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında ‘Magirus' marka 68 metre merdivenli itfaiye aracından üç adet aldığı belirtildi.

4.5 MİYON EURO ÖDENDİ

Raporda, bu merdiven sisteminin rüzgar, aşırı yük ve tehlike oluşturacak durumlarda çalışmasına izin verilmediği ifade edildi. Dengesiz halat gerilmelerinden kaynaklı oluşabilecek tehlike için merdivende ve kontrol yazılımında önlem alınmadığı saptandı. Magirus marka itfaiye aracının yüzde 90 asli kusurlu olduğu belirlendi. Bu firma yurt dışında olduğu için onu temsilen Cener Mag Araç ve Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin formlarında imzası bulanan yetkiliye kusur yüklendi.

Bu arada, kazadan sonra üç araç faaliyet dışı bırakıldı ve bir daha kullanılmadı. Halen Kadıköy, Avcılar ve Beyoğlu itfaiyelerinde tutulan üç araç için yaklaşık 4.5 milyon Euro ödendiği belirtiliyor. İBB İtfaiyesi, dava sonuçlanınca zararın tazmini için girişimde bulunacak. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, can veren işçilerin üzerinde baret ve emniyet kemeri olmadığı ve başkaca eksikliklerden ötürü İBB'ye 35 bin TL para cezası kesti. İstanbul Valiliği ise aynı nedenle İBB İtfaiye Dairesi'nde çalışan dört görevli için soruşturma izni verdi.