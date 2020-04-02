2 kişinin corona testi pozitif çıktı, köy 14 gün karantinaya alındı!

Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

* Şirvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02 Nisan 2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı gereğince;

* Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyünde ikamet eden (2) vatandaşımızın corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu, adı geçen köyümüz 2-16 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulamasına geçilmiştir.

* Corona virüsü salgınında vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Akgeçit köyündeki insan sirkülasyonunun salgın riskine bağl olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir.

* Akgeçit köyümüzde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.