2 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından On Numara şans oyununun bu hafta 917. çekilişi düzenleniyor. Son yapılan çekilişte 22 rakam içerisinden 10 şanslı sayıyı doğru tahmin eden iki kişi kişi başına 306 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Bu haftaki On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarının yaklaşık 700 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 2 Mart On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve haftanın şanslı rakamları.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın bu akşamki yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 601 bin 269 lira olarak açıklandı.







ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto