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2 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları sorgulama

Haftanın en fazla oynanan şans oyunları arasında yer alan On Numara'da çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte büyük ödül iki şanslı bilete isabet etmişti. Bu akşamki On Numara çekilişinde şanslı rakamların ardından büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Haftanın büyük ikramiye tutarı 601 bin lira olarak belirlendi. İşte 2 Mart On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

20:24 -
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2 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından On Numara şans oyununun bu hafta 917. çekilişi düzenleniyor. Son yapılan çekilişte 22 rakam içerisinden 10 şanslı sayıyı doğru tahmin eden iki kişi kişi başına 306 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Bu haftaki On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarının yaklaşık 700 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 2 Mart On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve haftanın şanslı rakamları.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın bu akşamki yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 601 bin 269 lira olarak açıklandı.


ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİLER

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Google Milli Piyango MPİ on numara on numara sonuçları Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Süper Loto
Son güncelleme: 21:24 02.03.2020
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