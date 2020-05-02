2 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Mayıs Sayısal Loto şanslı numaralar belli oluyor…

Sayısal Loto için kuponlarını hazırlayan ve şanslı numaraların kendi biletlerine çıkmasını bekleyen vatandaşlar, 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişlerinin belli olacağı zamanı beklemeye başladı. 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda Milli Piyango İdaresi tarafından çekilecek. Büyük ikramiye bilene yaklaşık 1 milyon TL ödül verilecek. İşte 2 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Mayıs Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'te noter kontrolünde yapılacak. Şanslı numaralar belli olduğu zaman haberimizde bulabileceksiniz…



SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir…

SAYISAL LOTO KAÇ PARAYA OYNANIR?

Sayısal Loto’nun kolon bedeli 1.5 TL’dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.