Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da büyük ödül tek biletin!

Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı 6 rakamı belli oldu. Bu akşamki çekilişin ardından büyük ödül tutarı 1 milyon 917 bin TL olarak belirlendi ve büyük ikramiye bir bilete isabet eti. İşte 2 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

21:46 -
Haberler Gündem
2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da büyük ödül tek biletin!

Milli Piyango İdaresi’nin 663. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bilet alarak çekiliş sonuçlarını bekleyenler haftanın şanslı 6 rakamını sayfamızdan takip edebilirler. Süper Loto’nun bu akşam düzenlenen çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 917 bin TL olarak açıklandı ve büyük ödül bir bilete çıktı. İşte Süper Loto ve internet üzerinden oynanan Para Loto çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO’DA SONUÇLAR AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 663. hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Bu hafta büyük ikramiye tutarı 1 milyon 917 bin TL olarak açıklandı. İşte Süper Loto’da şanslı
rakamlar; 1-9-17-21-36-39

PARA LOTO SONUÇLARI

Süper Loto ile internet üzerinden oynanan Para Loto’da aynı çekiliş sonuçları geçerli oluyor. Buna göre Para Loto’da bu hafta 6 bilen çıkmadı ve 5. devirle birlikte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 158 bin TL bir sonraki çekilişe devretti.

internet Milli Piyango para Süper Loto Süper Loto sonuçları
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more