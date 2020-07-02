2 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da büyük ödül tek biletin!

Milli Piyango İdaresi’nin 663. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bilet alarak çekiliş sonuçlarını bekleyenler haftanın şanslı 6 rakamını sayfamızdan takip edebilirler. Süper Loto’nun bu akşam düzenlenen çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 917 bin TL olarak açıklandı ve büyük ödül bir bilete çıktı. İşte Süper Loto ve internet üzerinden oynanan Para Loto çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO’DA SONUÇLAR AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 663. hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Bu hafta büyük ikramiye tutarı 1 milyon 917 bin TL olarak açıklandı. İşte Süper Loto’da şanslı

rakamlar; 1-9-17-21-36-39

PARA LOTO SONUÇLARI

Süper Loto ile internet üzerinden oynanan Para Loto’da aynı çekiliş sonuçları geçerli oluyor. Buna göre Para Loto’da bu hafta 6 bilen çıkmadı ve 5. devirle birlikte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 158 bin TL bir sonraki çekilişe devretti.