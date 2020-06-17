20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması normalleşme süreciyle birlikte son iki haftadır uygulanmıyor. Ancak son günlerde corona virüsü vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlar hafta sonu yasağın olup olmadığını merak etmeye başladı.

HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni kararların alınabileceği gündemdeki yerini koruyor. Corona virüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanıyor. Uzun süre video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmıştı. Bu haftaki kabine toplantısının ise bugün yapılması bekleniyor.

BİRKAÇ GÜNLÜK YÜKSELİŞİN ARDINDAN İLK DEFA AZALDI

Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde bin 467 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 181 bin 298'e yükseldi. Önceki güne kıyasla güncel vaka sayısında 125 azalma gözlemlendi. 17 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 842 oldu.