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20-21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son günlerde ise corona virüsü vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilerde düzenli bir artış görülüyor ve virüs yeniden yayılıyor mu soruları dillendiriliyor. Artışlar sebebiyle vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Yasaklar hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmasa da durumun cuma gününe kadar netleşeceği tahmin ediliyor...

09:12 -
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20-21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Vaka sayısındaki artış nedeniyle de vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu yeniden araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam açıkladığı verilerde de artış olduğu görüldü. Ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Corona virüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanıyor. Uzun süre video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmıştı. Bu haftaki kabine toplantısının ise bugün veya yarın yapılması bekleniyor.

ARTIŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Güncel tabloya göre, bugün 42 bin 32 test yapılırken bin 592 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 179 bin 831'e yükseldi.

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