20-65 yaş arasının kontrolü şart, bu insanlar izlenmeli

“Bu bütün toplum için geçerli: Semptomu olmayanlar, temaslılar, hastalar… Çocuk, genç ve yaşlılar… Şimdiye kadar alınan önlemler birdenbire bütün bir ülkeye kısıtlılık getirmek yerine bunu aşama aşama yapmak yönünde oldu” dedi.

Sakarya'ya göre mevcut önlemler yetersiz. Virüse temas ettiği için 14 gün karantinada kalması gerekenler ile evde izlenen hafif vakaların da hareketsiz kalmasının çok önemli olduğu belirten Sakarya, sahadan gelen haberlere göre, söz konusu vatandaşların 14 gün karantina kuralına uymadığına dikkat çekti.

“Bu kişilerin arasında 20-65 yaş arasında olan yani sokağa çıkması kısıtlanmamış olanlar da var. Bunların iyi izlenmesi salgın kontrolü için şart” dedi.