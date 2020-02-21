20 bin öğretmen daha atanacak! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Zelçuk dün yaptığı açıklamada 20 bin ek öğretmen ataması planlandığını müjdeledi. Önceki 20 bin öğretmen atamasının sözlü sınavları bugün sona erecek tercih süreci başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Sözlü sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

SÖZLÜ SINAVLAR BUGÜN BİTİYOR

Sözlü sınavlar 22 Şubat tarihinde tamamlanacak. Sınav sonuçları ise 25 Şubat 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Öğretmen atamalarında tercih dönemi ise 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin ek öğretmen ataması yapacaklarını hatırlatarak, “Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter mesajında ayrıca, 20 bin ek öğretmen ataması sürecinde eğitim ailesinin ihtiyaçlarına hassasiyetle sahip çıktığını belirttiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkür etti.

BAKAN SELÇUK TEŞEKKÜRLERE YANIT VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili teşekkür mesajlarına twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılında 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili açıklama yapmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. Öğretmen adaylarının, twitter üzerinden teşekkür mesajlarına ise Bakan Selçuk, “#tesekkürlerziyahocam diyen gençler; umarım bugün duyduğunuz heyecanı meslek hayatınız boyunca duymak ve korumak için çabalarsınız. Bizim için asıl teşekkür çocukların ve öğretmenin gözündeki ışıktır” diye cevap verdi.