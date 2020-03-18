20 Bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! eDevlet sonuç ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları az önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki kurumlarda görevlendirilecek olan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları erişime açıldı. Atama sonuçları eDevlet üzerinden T.C kimlik no ile öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Atama sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

BAKAN SELÇUK'TAN, 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI PAYLAŞIMI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin ek öğretmen ataması yapacaklarını hatırlatarak, “Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter mesajında ayrıca, 20 bin ek öğretmen ataması sürecinde eğitim ailesinin ihtiyaçlarına hassasiyetle sahip çıktığını belirttiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkür etti.