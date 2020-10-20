20 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran rakamlar…

Milli Piyango’nun en fazla oynanan şans oyunlarından Süper Loto’da günün sonuçları dakikalar önce açıklandı. Süper Loto’da 60 rakam arasından 6 doğru rakamı tahmin ederek büyük ödül kazanmak isteyenler biletlerini sorgulamaya başladı. En az iki rakamın bilinmesi halinde de ödül kazanabilen Süper Loto’da online bilet seçme imkanı da bulunuyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 20 Ekim tarihli 35. çekilişinde şanslı rakamlar “6-16-30-36-46-58” oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 30 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ!

Süper Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ödül miktarı 31 milyon 248 bin 681 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, On Numara,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Şans Topu ve Süper Loto çekilişleri düzenleniyor.