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20 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ödül 21 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'nun bu akşamki çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun yenilenen şans oyunlarından Süper Loto'da 60 rakam arasından 6 rakamı doğru bilenler büyük ödül kazanıyor. 20 Eylül tarihli Süper Loto çekilişinde belirlenen şanslı rakamlar ise 3-4-7-10-44-47 olarak belirlendi.

21:40 -
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20 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ödül 21 milyon TL’yi geçti!

Milli Piyango’nun 22. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto’da gecenin büyük ödül tutarı ise 21 milyon 520 bin 877 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’da bu akşamki çekilişin ardından şanslı rakamlar 3-4-7-10-44-47 olarak belirlendi.

BÜYÜK ÖDÜL ARTIYOR

Süper Loto’da büyük ikramiye miktarı her geçen gün katlanıyor. Süper Loto’da büyük ödül, devirlerle birlikte 21 milyon 520 bin 877 liraya ulaştı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor

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Son güncelleme: 21:48 20.09.2020
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