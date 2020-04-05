20 ila 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak

Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, internet sitesindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 maske dağıtılacağını da ifade etti.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİ KAPSAMAYACAK

Ücretsiz maske teminin 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındakileri kapsamadığının altını çizen Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karar istinaden; online ortamda maske.epttavm.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

* Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

* Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. Vatandaşların her hafta 1 paket (5 maske) alma hakkı bulunmaktadır. Maske PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

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