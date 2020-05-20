20 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! Şans Topu sonuçları sorgulama…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu’nun 989. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Şans Topu için biletlerini alanlar çekiliş saatini beklemeye başladı. Son yapılan Şans Topu çekilişinde 2 kişi 391’biner liralık büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Bu akşam ise büyük ikramiyenin 900 bin TL seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 20 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 989. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş sonuçları saat 21.30 sıralarında belli olacak ve açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.