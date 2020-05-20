20 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor…Sayısal Loto’da dev ödül!

Milli Piyango’nun 1324. hafta Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto’nun geçtiğimiz haftalardan 5. devri bulunuyor. 5. devir ile 5 milyon 873 bin TL’lik büyük ödülün bu akşamki çekilişte 8 milyon TL seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Sayısal Loto’nun bu akşamki çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sayfamızı takip etmeniz yeterli. İşte 20 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1324. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 22.00 sıralarında belli olacak ve sayfamızda paylaşacağız.

BÜYÜK ÖDÜL ARTIYOR

Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz haftalardan devreden ve 5. devri gerçekleşen Sayısal Loto’nun bu akşam 8 Milyon TL seviyelerini geçmesi bekleniyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.