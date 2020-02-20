20 Şubat son depremler listesi! Deprem en son bu ilimizde oldu!

17 Şubat Pazartesi günü Elazığ’da meydana gelen 4,5 ve 18 Şubat Salı günü Manisa Kırkağaç’ta 5,2 şiddetinde meydana gelen depremlerin ardından bölgelerdeki hareketlilik devam ediyor. Elazığ’ın yanı sıra Manisa, Malatya, Muğla illerinde de depremlerin olduğu görülüyor. Peki son deprem hangi ilimizde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre, son deprem saat 20.13’te Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3,0 şiddetinde kaydedildi. Ayrıca, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 18.16’da 3,5 şiddetinde de bir deprem yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER