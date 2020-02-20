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20 Şubat son depremler listesi! Deprem en son bu ilimizde oldu!

Geçtiğimiz bir aylık süreye bakıldığında depremlerin Elazığ, Malatya ve Manisa bölgelerinde yoğunlaştığı görülüyor. Küçük ve orta çaplı depremlerin sıkça yaşanmasıyla vatandaşlar da tedirgin durumda. Peki son depremler nedere oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan veriler doğrultusunda son depremlerin hangi ilimizde ve kaç şiddetinde olduğunu yazımızdan takip edebilirsiniz.

21:16 -
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20 Şubat son depremler listesi! Deprem en son bu ilimizde oldu!

17 Şubat Pazartesi günü Elazığ’da meydana gelen 4,5 ve 18 Şubat Salı günü Manisa Kırkağaç’ta 5,2 şiddetinde meydana gelen depremlerin ardından bölgelerdeki hareketlilik devam ediyor. Elazığ’ın yanı sıra Manisa, Malatya, Muğla illerinde de depremlerin olduğu görülüyor. Peki son deprem hangi ilimizde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre, son deprem saat 20.13’te Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3,0 şiddetinde kaydedildi. Ayrıca, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 18.16’da 3,5 şiddetinde de bir deprem yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deprem Elazığ Malatya Manisa Muğla Pazartesi salı son depremler
Son güncelleme: 21:18 20.02.2020
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