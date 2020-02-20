20 Şubat Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen Süper Loto şans oyununda 644. hafta çekilişi saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto’da geçtiğimiz hafta şanslı rakamları bilen çıkmamış ve 1. devir ile 2 milyon 90 bin lira bir sonraki çekilişe devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiye tutarının yaklşaık 3 milyon lira olması bekleniyor. İşte 20 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 644. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında sayfamızda olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE’DE SON DURUM

Süper Loto’da geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 rakamı bilen çıkmamış ve 2 milyon 90 bin lira bu akşamki çekilişe devretmişti. MPİ tarafından bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiye tutarının yaklaşık 3 milyon lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto