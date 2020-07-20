20 Temmuz elektrik kesintisi listesi… Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik en önemli enerji ihtiyaçlarımızın başında geliyor, elektrik kesintisi durumlarında elektrikler saat kaçta gelecek sorusu önem kazanıyor. İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…
İSTANBUL 20 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk 02:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564226)
– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567221)
– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567223)
– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AZİM, BALKANLAR, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567224)
– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567217)
– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556861)
– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, HAMZA YERLİKAYA, MEŞRUTİYET sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566739)
– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566727)
– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2566745)
– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, BEKÇİ, FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KUBİLAY sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567226)
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